В колонии Холмогорского района прошла жестокая,но вкусная битва

Конкурс профессионального мастерства среди осужденных организовали в исправительной колонии №12 УФСИН России по Архангельской области (д. Данилово, Холмогорский район).
"Битва поваров" - такое название получило мероприятие, где оценивались кулинарные способности осужденных. В нем могли принять участие все желающие, имеющие образование "Повар". Некоторые из участников данную специальность получили, отбывая наказание и пройдя обучение в образовательном учреждении при ИК-12. Организаторы конкурса в основу приготовления блюд взяли ассортимент ингредиентов, которые берутся для закладки суточной нормы для осужденных. И здесь конкурсанты должны были проявить свое кулинарное мастерство.
Время приготовления блюд было ограничено тремя часами. Жюри конкурса оценивало не только их вкус, но и технологию готовки, а также красоту подачи. Конкурсная комиссия, оценивающая каждого участника, заранее не знала авторов всех блюд. Оценка ставилась по десятибалльной шкале. После дегустации всего приготовленного и подсчета суммарного количества баллов осужденные подошли к своим блюдам и рассказали про то, как они их приготовили и какие ингредиенты использовали.
По итогам кулинарного поединка был выбран победитель. Им стал осужденный Роман Ш., покоривший жюри простым и вкусным блюдом – рисом и котлетой с соусом. Ему была вручена грамота.