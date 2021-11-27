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Еще 274 жителей Поморья судьба не обошла коронавирусом

О 274 инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.


Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 368 человек.


По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
94 архангелогородца;
43 северодвинца (18 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
28 новых случаев выявлено в г. Котласе;
27 – в г. Новодвинске;
21 – в Вельском районе;
13 – в Котласском;
10 – в г. Коряжме;
9 – в Коношском районе;
6 – в Няндомском;
5 – в Приморском;
по 4 – в Вилегодском округе и Холмогорском районе;
по 3 – в г. Мирном и Пинежском районе;
2 – в Ленском районе;
по 1 – в Верхнетоемском округе и Шенкурском районе.


26 декабрь 14:37 | : Будни

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