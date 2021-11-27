Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Русские мечты об идеальном новогоднем корпоративе

Лишь 1 из 100 россиян предпочтет онлайн-корпоратив всем прочим форматам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне из всех округов страны рассказали, какие форматы новогодних корпоративов нравятся им больше всего.

Россияне устали от ограничений, к любому формату новогоднего корпоратива готовы 13% опрошенных: «Хочется собраться всем вместе». 12% лучшим вариантом назвали вечер в кафе или ресторане. Отметить Новый год с коллегами, участвуя в тимбилдинге или квесте, хотели бы 6% опрошенных, за городом на природе — 5%. От фуршета в офисе не отказались бы 4% респондентов, от вечеринки и танцев в клубе — 3%. Активно отдохнуть или заняться спортом с коллегами не против 2% россиян. По 1% респондентов лучшим форматом корпоратива назвали культурное мероприятие, выезд в другой город или за рубеж. Еще 1% лучшим вариантом назвал онлайн-корпоратив, в этом году дистанционное празднование организуют 2% работодателей. Не столь популярные, но очень оригинальные варианты предложили 6% респондентов, среди них — посещение спа, безалкогольные и стилизованные вечеринки и даже выезд на охоту.

39% россиян признались, что не любят новогодние корпоративные мероприятия.

Женщинам больше нравятся праздники, и практически все форматы корпоративов они называли чаще представителей сильного пола. Мужчины же значительно чаще признавались, что проводы старого года в кругу коллег не вызывают у них энтузиазма.

По сравнению с допандемийным 2019-м годом россияне стали чаще говорить о том, что формат корпоратива не важен, главное, чтобы он состоялся (13% сегодня против 9% два года назад). Тех, кто не любит корпоративы, стало меньше: 39 и 44% соответственно.

26 декабрь 08:31 | : Будни

Главные новости


«Я удивил Эйзенштейна». Разговор с автором скандального «Чермета»
Соло в соцсети (подражая Довлатову)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (331)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20