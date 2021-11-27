Русские мечты об идеальном новогоднем корпоративе

Лишь 1 из 100 россиян предпочтет онлайн-корпоратив всем прочим форматам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне из всех округов страны рассказали, какие форматы новогодних корпоративов нравятся им больше всего.
Россияне устали от ограничений, к любому формату новогоднего корпоратива готовы 13% опрошенных: «Хочется собраться всем вместе». 12% лучшим вариантом назвали вечер в кафе или ресторане. Отметить Новый год с коллегами, участвуя в тимбилдинге или квесте, хотели бы 6% опрошенных, за городом на природе — 5%. От фуршета в офисе не отказались бы 4% респондентов, от вечеринки и танцев в клубе — 3%. Активно отдохнуть или заняться спортом с коллегами не против 2% россиян. По 1% респондентов лучшим форматом корпоратива назвали культурное мероприятие, выезд в другой город или за рубеж. Еще 1% лучшим вариантом назвал онлайн-корпоратив, в этом году дистанционное празднование организуют 2% работодателей. Не столь популярные, но очень оригинальные варианты предложили 6% респондентов, среди них — посещение спа, безалкогольные и стилизованные вечеринки и даже выезд на охоту.
39% россиян признались, что не любят новогодние корпоративные мероприятия.
Женщинам больше нравятся праздники, и практически все форматы корпоративов они называли чаще представителей сильного пола. Мужчины же значительно чаще признавались, что проводы старого года в кругу коллег не вызывают у них энтузиазма.
По сравнению с допандемийным 2019-м годом россияне стали чаще говорить о том, что формат корпоратива не важен, главное, чтобы он состоялся (13% сегодня против 9% два года назад). Тех, кто не любит корпоративы, стало меньше: 39 и 44% соответственно.