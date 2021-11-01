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Активность вакцинирования по профессиональному признаку

Вакцинировано от коронавируса подавляющее большинство медиков, курьеров и педагогов, а среди операторов call-центров, диспетчеров и программистов — лишь чуть более 50%. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у соискателей наиболее популярных профессий, сделали ли они прививку от COVID-19.

На первом месте по числу вакцинированных — врачи: уже сделали прививку 95% из них. На второй строке рейтинга — курьеры (93%), на третьей — медицинские сестры (92%).

Уже привились 9 из 10 учителей и 87% воспитателей. Среди PR-менеджеров вакцинированных — 89%, среди юристов — 86%. Сообщили о пройденной вакцинации и 85% фармацевтов. Среди сотрудников сферы общественного питания — барменов и официантов — уже сделали прививку 82%. Вакцинировано и большинство менеджеров по персоналу (81%).

Рабочие вакцинируются активнее инженеров (78 и 74% соответственно). Среди рядовых бухгалтеров привитых больше, чем среди главбухов (71 и 67%). Менеджеры по работе с клиентами опережают по числу вакцинированных специалистов по продажам (77 и 63%).

Меньше всего привитых — среди операторов call-центров, диспетчеров и программистов (55, 57 и 58%). Значительная часть невакцинированных ищет работу на удаленке.

25 декабрь 07:22 | : Будни

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