Везет! Архангелогородец за 30 рублей выиграл 2 миллиона

24 декабря одному из участников государственной лотереи «Джокер» посчастливилось выиграть суперприз в размере 2 105 865 руб. Победителем 27540-го тиража стал житель Архангельска.
Везучий россиянин пока не обратился за выигрышем. Известно лишь, что выигрышный билет был куплен всего за 30 руб. в мобильном приложении «Столото».
По правилам лотереи «Джокер», чтобы выиграть суперприз, необходимо отгадать комбинацию из девяти карт, на которых обозначены числа. Тиражи проводятся каждый день в 11:05, 16:05 и 21:05 по Москве.
Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.
С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней нашей страны. Деньги идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта. Таким образом лотереи вносят существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. В среднем победители гослотерей, распространяемых под брендом «Столото», выигрывают около 2,5 млрд руб. каждый месяц. Совокупная сумма разыгранных выигрышей в государственных лотереях на конец I полугодия 2021 года составила более 145 млрд руб. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи свыше 1 млн руб., уже превысило 6 500 человек. Еженедельно в 2020 году благодаря «Столото» в России появлялось в среднем 20 новых лотерейных миллионеров.