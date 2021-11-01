"QR-коды не печать антихриста". Патриарх Кирилл о пандемии и вакцинации конкретно

О пандемии
Размышляя над нынешней ситуацией, над тем, как страна и Церковь длительное время живут в условиях разного рода ограничений, мы понимаем, что до конца привыкнуть к жизни в режиме чрезвычайных обстоятельств невозможно. Поэтому мы, конечно, продолжаем надеяться на то, что в ближней или в средней перспективе большинство ограничений будет снято. Да, профилактические меры всё еще применяются, в том числе в храмах. Вполне понимаю, что некоторые из них могут быть неприятны — как, например, длительное ношение масок. Призываю всех еще потерпеть ради сохранения возможности участия всех нас в богослужении и в первую очередь в Божественной Евхаристии — самом ценном даре Господа Своей Церкви. Упомянутые меры являются временными, и я надеюсь, что в обозримом будущем мы сможем от них отказаться, тем более что к настоящему времени как специалисты, так и рядовые граждане уже хорошо информированы о способах передачи и последствиях коронавирусной инфекции и о разумных и достаточных мерах предосторожности. Накоплен значительный опыт лечения заболевших. Очевидно, что благодаря этому ограничения, введенные осенью этого года государственной властью, были намного более гибкими, чем это было в самом начале эпидемии, — и это несмотря на то, что число выявленных заражений было гораздо выше в последние месяцы, чем весной 2020 года. Гибкий подход к определению необходимых профилактических мер будет применяться и нами в наших внутренних решениях по этому поводу.
Так или иначе, даже если произойдет возвращение к большей части привычных внешних обстоятельств жизни, мы понимаем: мир за прошедшие два года изменился столь существенно, и подчас столь стремительно, что можно говорить о «смене эпох». Как я уже говорил на прошлом епархиальном собрании, грядущему Архиерейскому Собору предстоит подробно обсудить эти изменения, дать им всестороннюю и глубокую богословскую и пастырскую оценку. По причине обострения этой осенью эпидемической обстановки Священный Синод принял решение перенести сроки Архиерейского Собора с изначально запланированных в ноябре. Богу содействующу, Собор состоится весной наступающего года.
Сегодня еще раз хочу поблагодарить всех клириков, монастырских и приходских тружеников, несущих свое служение в нынешних непростых условиях. Отдельную благодарность выражаю духовенству, трудящемуся там, где ведется небезопасная борьба за жизнь заболевших, там, где люди лишены возможности находить утешение в общении с родными и близкими — в так называемых больничных красных зонах. Да вознаградит Господь и врачей, медицинских работников и добровольцев за их самоотверженный труд.
О вакцинации
Призываю всех с осторожным вниманием следить за своим здоровьем, прислушиваться к рекомендациям специалистов. Знаю, что многих волнует тема вакцинации от коронавирусной инфекции и что в среде духовенства и мирян, точно так же, как и во всем обществе, есть разногласия по этому поводу. Кто-то считает, что вакцинация должна быть обязательной для всех, кто-то — что она должна быть полностью добровольной. Кто-то и вовсе считает ее ненужной или даже неприемлемой. В мае этого года в Москве силами секретариата Межсоборного Присутствия было организовано обсуждение данной темы с привлечением компетентных специалистов. По итогам этой встречи была сформулирована достаточно взвешенная позиция. С одной стороны, было вновь подчеркнуто, что «Русская Православная Церковь последовательно придерживается принципов защиты свободы выбора человека в использовании или неиспользовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе в сфере медицины». В то же время участники встречи напомнили, что «исторический опыт Русской Православной Церкви знает примеры активного участия священнослужителей в распространении практики вакцинации», благодаря которой многие известные в прошлом эпидемии сошли на нет.
Как вам известно, сам я вакцинировался еще в прошлом году на основании рекомендации врачей. При этом убежден, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта. В связи с этим совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам. И уж тем более вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии. Даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей.
При этом грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации.
О QR-кодах
С темой вакцинации в настоящее время тесно связан вопрос о присвоении гражданам электронных сертификатов о прохождении медицинской процедуры, о состоянии здоровья — так называемом иммунном статусе с использованием QR-кодов. Оставляя за скобками весьма важные темы сохранения медицинской тайны, а также высокого риска утечек данных, следует отметить, что проблема представляется куда более широкой. И мы видим, что она тревожит огромное число людей.
Священный Синод в своем прошлогоднем послании 25 августа с обеспокоенностью отметил: «Использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института».
Выраженная Священным Синодом озабоченность в полной мере сохраняется и сегодня. О возможных рисках, связанных с цифровизацией, Церковь неоднократно предупреждала и ранее, в частности, предупреждения содержатся в решениях Архиерейского Собора 2013 года. Нарастающий по охвату и объему сбор сведений о частной жизни человека, в том числе о его здоровье, а также накопление и обработка соответствующих данных открывает возможность невиданного прежде контроля за жизнью людей — за их перемещениями, покупками, предпочтениями, даже за содержанием их общения. А ведь возможность контроля — это и возможность ограничений деятельности человека практически по любому произвольно избираемому признаку и даже принуждения к тому, что человек не признает необходимым либо считает бесчестным или греховным. Мы видим, что в праве и политической практике многих стран мира сегодня стали приниматься в качестве обязательных идеи и представления, прямо противоречащие Божией правде — библейскому учению о человеке, его достоинстве, о его взаимоотношениях с другими людьми. Несложно предвидеть, что нелояльность таким идеям очень скоро в целом ряде стран может повлечь за собой соответствующую реакцию неумолимого аппарата принуждения, оснащенного могуществом цифровых технологий. Милостью Божией в нынешнее время в России важность сохранения и защиты традиционных религиозных и нравственных ценностей подчеркивается на самом высоком уровне государственной власти, и мы твердо надеемся, что таковое положение будет сохраняться и далее. Однако многие люди в нашей стране обеспокоены самим риском того, что использование технологии, однажды узаконенное в качестве временной меры и в исключительных обстоятельствах, впоследствии может быть возобновлено, существенно расширено и приведет к ограничению основных прав и свобод, а также к вмешательству в частную и личную жизнь людей. Люди обеспокоены введением механизма «разрешительного» порядка предоставления таких прав и возможностей, которые ранее никем не подвергались сомнению и были общедоступными. Фактически возникает простой и, что важно, внесудебный механизм отлучения человека от базовых прав — таких, например, как свобода передвижения или нахождения в общественных местах, пока данный человек не выполнит условия выдачи QR-кода. Другими словами, вопрос не в связи между вакцинацией и QR-кодами, а в том, как эта система может быть использована в будущем.
Пользуясь случаем, с удовлетворением отмечу, что по итогам первого чтения на прошлой неделе законопроекта, касающегося использования в общественных местах QR-кодов, выдаваемых в связи с вакцинацией от коронавирусной инфекции, было предложено исключение для посещения храмов (наряду с другими жизненно необходимыми для людей местами). Конечно, было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо иного гражданского разрешительного документа.
Но, как я уже сказал, вопрос носит намного более широкий характер. Мне уже довелось говорить на тему рисков цифровизации с высокой трибуны Государственной Думы Российской Федерации в ходе парламентских чтений в мае нынешнего года. Мы твердо надеемся, что государственная власть, в первую очередь ее законодательные органы прислушаются к мнению людей, обеспокоенных изменениями, которые могут произойти в жизни общества вследствие все нарастающей цифровизации. Важно помнить, что любые технологии только тогда могут приносить пользу, когда они подконтрольны человеку, а не когда человеческая жизнь ставится в зависимость от обезличенной технологии. Более того, использование инструментов, могущих затронуть личную жизнь и свободу каждого человека, должно проистекать из общественного консенсуса и контролироваться обществом.
При этом должен сказать, что неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники. Такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристу состоит в отказе от верности Господу в своих делах, словах, в отказе от пребывания в Церкви, — а пресловутая «печать» является лишь внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии, от которой будем твердо хранить себя в любви ко Христу.
(по материалам Архангельской епархии)