Архангельская область снова может есть за полночь

Соответствующее изменение внесено в указ главы региона – общепит снова может обсуживать клиентов после 23.00.
До этого часа работы предприятий общественного питания ограничивались временными рамками с 6.00 до 23.00.
При этом остаются нормы прохода в заведения подобного профиля – предъявление QR-кодов или сертификатов о вакцинации. Одновременно персонал обязан использовать индивидуальные меры защиты – марлевые маски, антисептики и пр.
Также снят запрет на проведение новогодних корпоративов и прочих мероприятий с количеством участников более 20 человек.
Под запретом остается работа кальянных, дискотек, караоке и танцполов.
Но уже облегчение, не правда ли?