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Архангельская область снова может есть за полночь

Соответствующее изменение внесено в указ главы региона – общепит снова может обсуживать клиентов после 23.00.

До этого часа работы предприятий общественного питания ограничивались временными рамками с 6.00 до 23.00.

При этом остаются нормы прохода в заведения подобного профиля – предъявление QR-кодов или сертификатов о вакцинации. Одновременно персонал обязан использовать индивидуальные меры защиты – марлевые маски, антисептики и пр.

Также снят запрет на проведение новогодних корпоративов и прочих мероприятий с количеством участников более 20 человек.

Под запретом остается работа кальянных, дискотек, караоке и танцполов.

Но уже облегчение, не правда ли?

24 декабрь 08:01 | : Будни

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