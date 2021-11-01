Мэр Архангельска предложил подарить детям Новый год

Одиннадцатый год подряд сотрудники администрации Архангельска приобретают сладкие наборы, игрушки и развивающие пособия, чтобы праздник пришел в каждую семью, которая находится в трудной жизненной ситуации. Сегодня глава города Дмитрий Морев передал подарки экипажу Деда Мороза и Снегурочки.
Участие в акции приняли не только сотрудники администрации, но и работники муниципальных учреждений, а присоединились организации и предприятия, неравнодушные жители. С сегодняшнего дня четыре праздничных экипажа начинают развозить подарки по домам архангелогородцев, где живут дети, которые нуждаются в особой заботе.
- Почти тысячу подарков мы собрали в рамках благотворительной акции «Подарим детям Новый год!» За счет городского бюджета приобрели еще 700 подарков для детей, которые воспитываются в приемных семьях. Детей ждут приятные сюрпризы – волонтеры и служащие администрации города посетят каждую нуждающуюся в поддержке семью нашего города до конца декабря. Я благодарю всех, кто проявил участие! – обратился глава Архангельска Дмитрий Морев.
Партнер муниципалитета в новогодней акции – региональная общественная организация «Приемная семья».
- Одиннадцать лет назад мы развели всего лишь 30 подарков, а сейчас их только администрацией города собрано 986. Дополнительно сбор проводили активисты группы Вконтакте «Подарки от души». Передавать новогодние поздравления, игрушки и сладости детям – большое удовольствие. Эта акция получает очень хороший отклик у горожан, которые попали в трудные жизненные обстоятельства, - отметила руководитель организации «Приемная семья» Светлана Корытова.
К каждому посещению команда Деда Мороза готовится индивидуально: подарочные наборы собирают с учетом количества и возраста детей в семье.