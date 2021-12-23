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Коллектор на проспекте Советских космонавтов восстановлен с помощью «разрушителя»

«РВК-Архангельск» минувшей ночью провел уникальную коммунальную операцию –

бестраншейным методом с применением комбинированной технологии горизонтально-

направленного бурения (ГНБ) и тросового разрушителя заменено два аварийных участка

канализационного коллектора протяженностью 40 метров в районе проспекта Советских

космонавтов,169.

 

Тросовый разрушитель - это оборудование для бестраншейной замены всех типов подземных

коммуникаций. С его помощью специалисты разрушают старые трубы из различных

материалов и протягивает вместо них новые. Эта технология позволяет проводить подземные

работы без вскрытия дорожного покрытия, тротуарной плитки и раскопки траншей. Мобильная

установка загружается в канал с коммуникациями через штатный люк в колодце.

 

«Проведение в этом месте ремонтных работ традиционным способом повлекло бы

разрушение асфальтового покрытия автомагистрали и пешеходной дорожки. А траншея

глубиной 6 метров могла ослабить устойчивость рядом стоящего пятиэтажного дома. Кроме

того, губернатор Архангельской области всем ресурсоснабжающим организациям поставил

задачу - не разрушать дороги при проведении аварийно-ремонтных работ. Поэтому нами было

принято решение пройти этот участок комбинированным методом ГНБ с применением

трубного разрушителя. Проведение работ значительно осложнили стесненные условия и

большая глубина залегания действующего трубопровода, но специалисты с задачей

справились», - рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.

 

Важно отметить, что пока повреждение не было полностью устранено - сотрудники

водоканала контролировали уровень стоков в дворовой канализации, в ежедневном режиме

откачивая содержимое колодцев. Сеть, которая ранее была отсечена от магистрального

коллектора, запущена в работу днем 23 декабря.

 

Во время проведения ремонтных работ специалисты выяснили, что разрушение этого участка

канализационной сети было вызвано прорастанием корней деревьев, высаженных в

непосредственной близости от сети.

 

«Канализационный коллектор из керамики в этом микрорайоне построен в 1970 году. И

несмотря на определенные плюсы этого материала, выполненные из него коммуникации при

подвижке северных грунтов, неизбежно разрушаются. Новым сетям из полиэтилена подобные

проблемы не страшны, материал обладает высокой пластичностью и термостойкостью», -

отметил Алексей Еремеев.

 

Напомним, что при реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения

«РВК-Архангельск» использует трубы из самых современных и технологичных материалов,

адаптированных к эксплуатации в северных регионах.

 

«Новый опыт, который РВК-Архангельск внедрил при работах по замене участка коллектора на проспекте Советских космонавтов, 169 важен для компании. Мы получили новые компетенции на этом объекте, которые в дальнейшем будем применять при проведении ремонтных работ», - резюмировал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

 

В свою очередь, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев отметил работу компании по использованию новых технологий при необходимости добраться до внутренних сетей.

 

«Интересы и комфортное проживание жителей должны быть в приоритете не только у властей региона или муниципалитетов, но, в том числе, и у ресурсоснабжающих организаций. Работы должны проводиться в максимально возможно короткие сроки с сохранением благоустроенных пространств и дорог», - отметил министр.

23 декабрь 21:13 | : Будни

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