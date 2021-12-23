Коллектор на проспекте Советских космонавтов восстановлен с помощью «разрушителя»

«РВК-Архангельск» минувшей ночью провел уникальную коммунальную операцию –
бестраншейным методом с применением комбинированной технологии горизонтально-
направленного бурения (ГНБ) и тросового разрушителя заменено два аварийных участка
канализационного коллектора протяженностью 40 метров в районе проспекта Советских
космонавтов,169.
Тросовый разрушитель - это оборудование для бестраншейной замены всех типов подземных
коммуникаций. С его помощью специалисты разрушают старые трубы из различных
материалов и протягивает вместо них новые. Эта технология позволяет проводить подземные
работы без вскрытия дорожного покрытия, тротуарной плитки и раскопки траншей. Мобильная
установка загружается в канал с коммуникациями через штатный люк в колодце.
«Проведение в этом месте ремонтных работ традиционным способом повлекло бы
разрушение асфальтового покрытия автомагистрали и пешеходной дорожки. А траншея
глубиной 6 метров могла ослабить устойчивость рядом стоящего пятиэтажного дома. Кроме
того, губернатор Архангельской области всем ресурсоснабжающим организациям поставил
задачу - не разрушать дороги при проведении аварийно-ремонтных работ. Поэтому нами было
принято решение пройти этот участок комбинированным методом ГНБ с применением
трубного разрушителя. Проведение работ значительно осложнили стесненные условия и
большая глубина залегания действующего трубопровода, но специалисты с задачей
справились», - рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.
Важно отметить, что пока повреждение не было полностью устранено - сотрудники
водоканала контролировали уровень стоков в дворовой канализации, в ежедневном режиме
откачивая содержимое колодцев. Сеть, которая ранее была отсечена от магистрального
коллектора, запущена в работу днем 23 декабря.
Во время проведения ремонтных работ специалисты выяснили, что разрушение этого участка
канализационной сети было вызвано прорастанием корней деревьев, высаженных в
непосредственной близости от сети.
«Канализационный коллектор из керамики в этом микрорайоне построен в 1970 году. И
несмотря на определенные плюсы этого материала, выполненные из него коммуникации при
подвижке северных грунтов, неизбежно разрушаются. Новым сетям из полиэтилена подобные
проблемы не страшны, материал обладает высокой пластичностью и термостойкостью», -
отметил Алексей Еремеев.
Напомним, что при реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения
«РВК-Архангельск» использует трубы из самых современных и технологичных материалов,
адаптированных к эксплуатации в северных регионах.
«Новый опыт, который РВК-Архангельск внедрил при работах по замене участка коллектора на проспекте Советских космонавтов, 169 важен для компании. Мы получили новые компетенции на этом объекте, которые в дальнейшем будем применять при проведении ремонтных работ», - резюмировал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.
В свою очередь, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев отметил работу компании по использованию новых технологий при необходимости добраться до внутренних сетей.
«Интересы и комфортное проживание жителей должны быть в приоритете не только у властей региона или муниципалитетов, но, в том числе, и у ресурсоснабжающих организаций. Работы должны проводиться в максимально возможно короткие сроки с сохранением благоустроенных пространств и дорог», - отметил министр.