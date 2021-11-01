Куда пойти, куда податься? В Архангельской области изучают запросы старшеклассников

Министерство образования Поморья совместно с Центром управления Архангельской области организовали специальное социологическое исследование по изучению профессиональных предпочтений старшеклассников.
Мониторинг проводится среди будущих выпускников с тем, чтобы сформировать картину, какие направления подготовки и специальности наиболее востребованы у молодёжи. Причем речь идет как о высшей школе, так и о техникумах и колледжах.
Ученикам девятых и одиннадцатых классов предложено ответить на 15 вопросов, связанных с выбором дальнейшего образовательного пути. Итоги социологического исследования будут подведены в январе 2022 года.
Опрос проводится до 29 декабря в профильных группах в социальных сетях и на портале Дневник.ру. Также ответить на вопросы можно, пройдя по ссылке: