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Куда пойти, куда податься? В Архангельской области изучают запросы старшеклассников

Министерство образования Поморья совместно с Центром управления Архангельской области организовали специальное социологическое исследование по изучению профессиональных предпочтений старшеклассников.

Мониторинг проводится среди будущих выпускников с тем, чтобы сформировать картину, какие направления подготовки и специальности наиболее востребованы у молодёжи. Причем речь идет как о высшей школе, так и о техникумах и колледжах.

Ученикам девятых и одиннадцатых классов предложено ответить на 15 вопросов, связанных с выбором дальнейшего образовательного пути. Итоги социологического исследования будут подведены в январе 2022 года.

Опрос проводится до 29 декабря в профильных группах в социальных сетях и на портале Дневник.ру. Также ответить на вопросы можно, пройдя по ссылке:

https://ru.surveymonkey.com/r/RN9FPJT 

23 декабрь 10:13 | : Будни

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