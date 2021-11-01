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РПЦ: Вопросы вакцинации надо обсуждать не с духовником, а с врачом

Религиозной составляющей у факта вакцинации нет — при принятии решения надо советоваться не с духовником, а с лечащим врачом. Об этом сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью «Известиям».

По словам Владимира Романовича, Церковь разъясняет это людям, «которые, может быть, по наивности или по недостаточному пониманию ситуации хотят найти особый религиозный смысл в теме вакцинации. Его нет».

Глава Синодального отдела отметил, что задача Церкви миротворческая — «сказать обществу, государству, что мы вместе, мы одна семья, не будем никого записывать в людей второго сорта, попытаемся сохранить мир, понимание и уважение к каждому».

Владимир Легойда отметил, что среди священников есть люди, которые выступают против вакцины. «Но они есть и среди врачей. Все знают, что Патриарх Кирилл привился, мы об этом говорили публично, — продолжил глава патриаршей пресс-службы. — Многие священники, многие архиепископы выступают за прививки. Возьмите Псковского митрополита Тихона (Шевкунова), у него мама работала в Институте им. Н.Ф. Гамалеи, он эту тему знает с детства. Владыка и сам привился, и первый, даже не дожидаясь, по-моему, решений общецерковных, перевел в первую волну службы на улицу — пока позволяла погода. Или митрополит Волоколамский Иларион, который довольно много говорит на эти темы».

Отвечая на вопрос об использовании QR-кодов, Владимир Легойда отметил, что не представляет себе ситуации, при которой QR-коды будут введены для посещения религиозных учреждений.

«Мы приветствуем предложение думского комитета по безопасности вывести религиозные организации из-под действия соответствующего федерального закона. Здесь никакого антиваксерства. В храмах бывает намного меньше людей, чем в транспорте. В Церкви мы ввели правила: маски, дистанция, протирание икон и так далее. Так что храмы не нужно рассматривать как потенциальные очаги распространения болезни», — сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

 

23 декабрь 09:09 | : Будни / Верую

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