Выборы, QR-коды, перепись. Каким запомнится россиянам 2021-й?

Второй год пандемии: меньше праздников и мероприятий, больше внимания состоянию городской инфраструктуры. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил жителей крупных российских городов назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.
Жители мегаполисов отдают должное федеральным программам «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные качественные дороги»: проекты благоустройства городской инфраструктуры входят в топ-3 ключевых событий уходящего года в большинстве мегаполисов.
Чем еще запомнился 2021-й? В числе ключевых событий жители крупных городов называли выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийскую перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми. В уходящем году россияне массово вакцинировались от COVID-19, дискутировали по поводу введения QR-кодов.
В Москве расширяется метрополитен и продолжается программа реновации. Санкт-Петербург даже в пандемию оправдывает звание культурной столицы, здесь основное внимание — событиям мира искусства и праздничным мероприятиям.
Нижний Новгород отпраздновал 800-летие. В Новосибирске возводят VI мост через Обь, а в Уфе открыли мост через реку Белую. В Саратове строят медицинские центры.