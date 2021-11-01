281 случай заражения COVID-19 в Архангельской области за сутки

Такую цифру сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 446 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
110 архангелогородцев;
79 северодвинцев (23 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
32 жителя Вельского района;
18 новых случаев выявлено в г. Котласе;
11 – в Пинежском районе;
8 – в г. Мирном;
6 – в г. Новодвинске;
по 4 – в Приморском и Холмогорском районах;
по 2 – в Красноборском, Няндомском и Онежском районах;
по 1 – в Коношском, Мезенском и Устьянском районах.