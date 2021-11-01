На плато. Последние данные по коронавирусу в Архангельской области

О 285 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 302 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
62 архангелогородца;
49 северодвинцев (семеро из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
38 жителей Вельского района;
20 новых случаев выявлено в Шенкурском районе;
19 – в Холмогорском;
по 15 – в городах Коряжме и Котласе;
12 – в г. Новодвинске;
по 11 – в Мезенском и Устьянском районах;
10 – в Пинежском районе;
6 – в Приморском;
4 – в Красноборском;
3 – в г. Мирном;
по 2 – в Виноградовском и Каргопольском округах, а также в Коношском и Няндомском районах;
по 1 – в Плесецком округе и Котласском районе.