Сотрудники архангельского УФСИН порадуют сладостями обделенных жизнью детей

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области в преддверии Нового года передали сладкие подарки для подопечных Приморского комплексного центра социального обслуживания.
С просьбой оказать содействие детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, директор центра обратилась к руководителю УФСИН. На доброе дело откликнулись офицеры и работники исправительных колоний №1, №5, №16, №21 ОУХД, колония-поселение №3, Управления по конвоированию, Областной больницы, Архангельской ВК, базы материально-технического и военного снабжения, уголовно-исполнительной инспекции, следственных изоляторов №1 и №4. В общей сложности удалось передать для ребят 351 подарок.
Отметим, что данное учреждение сотрудники поддерживают второй год подряд, передавая сладости детям, нуждающимся в поддержке.