Архангельск. Подражание Николаю Чудотворцу

В праздник святителя и чудотворца Николая настоятель архангельского Успенского храма священник Кирилл Кочнев на городской набережной раздал прохожим мешочки с шоколадными монетами.
«Вручая "монетки", кратко рассказывал о святом, о его сострадании к людям, вспоминая известный житийный эпизод о том, как святитель Николай помог человеку избежать нищеты и совершения греха», — рассказал отец Кирилл.
Такие же шоколадные монеты по благословению священника раздали прихожанам после праздничной Литургии.
Напомним эпизод из жития святителя Николая. Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его города, святой спас его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя милостыню, святитель Николай всегда старался делать это тайно и скрывать свои благодеяния.
(по материалам Архангельской епархии)