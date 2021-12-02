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Архангельск. Подражание Николаю Чудотворцу

В праздник святителя и чудотворца Николая настоятель архангельского Успенского храма священник Кирилл Кочнев на городской набережной раздал прохожим мешочки с шоколадными монетами.

«Вручая "монетки", кратко рассказывал о святом, о его сострадании к людям, вспоминая известный житийный эпизод о том, как святитель Николай помог человеку избежать нищеты и совершения греха», — рассказал отец Кирилл.

Такие же шоколадные монеты по благословению священника раздали прихожанам после праздничной Литургии.

Напомним эпизод из жития святителя Николая. Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его города, святой спас его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя милостыню, святитель Николай всегда старался делать это тайно и скрывать свои благодеяния.

(по материалам Архангельской епархии)

21 декабрь 09:11 | : Будни / Верую

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