Коронавирус в Поморье уходит вниз

О 291 инфицированном сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 56 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
100 архангелогородцев;
53 северодвинца (12 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
22 жителя Коношского района;
20 – новых случаев выявлено в г. Мирном;
15 – в Няндомском районе;
12 – в г. Новодвинске;
по 10 – в городах Коряжме и Котласе, а также в Вилегодском округе и Устьянском районе;
8 – в Онежском районе;
7 – в Плесецком округе;
5 – в Холмогорском районе;
по 3 – в Пинежском и Приморском районах;
2 – в Мезенском районе;
1 – в Каргопольском округе.