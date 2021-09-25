На ЖК «WEKING» в Северодвинске приступили к установке оконных блоков

Жилой комплекс Группы Аквилон строится в центре города корабелов на улице Серго Орджоникидзе.
Жилой комплекс класса «комфорт+» строится в рамках нового стандарта качества холдинга Группа Аквилон Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия.
Сейчас на стройплощадке выполняется кирпичная кладка стен всех шести секций здания. На 1-й секции строители ведут кладку стен 8-го этажа, на 2-4-й секции – 7-го этажа, на 5-6-й секции – 6-го этажа. Также ведется устройство внутренних перегородок на 2-6-м этажах. Началась установка оконных блоков и прокладка внутренних сетей отопления и электроснабжения и наружных сетей водопровода.
Необходимо подчеркнуть, что застройщик соблюдает действующие нормативы по высотности будущего дома и по инсоляции (т.е. естественному освещению). При этом само здание займет только треть участка – остальная территория отводится под комплексное благоустройство и останется общедоступной. На ней разместятся разновозрастная детская площадкам с сертифицированным антитравматическим покрытием, зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение. Впервые в Северодвинске Группа Аквилон предусмотрела строительство подземного паркинга, где помимо машиномест также разместятся помещения кладовых.
В нескольких минутах ходьбы от нового комплекса располагаются детсады №67 «Медвежонок» №69 «Дюймовочка», школы №6, №21, №22, филиал САФУ им. М.В. Ломоносова, техникум судостроения и машиностроения. Рядом находится городская детская клиническая больница, детская поликлиника №5, стоматологический центр «НОВОдент», многопрофильный медицинский центр «Доктор Плюс». В шаговой доступности расположены Северодвинский драматический театр, музеи, фитнесс-центры, магазины, аптеки, банки, салоны красоты, кафе и рестораны.
В текущем году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER-1», «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской». Все квартиры в них приобретены северодвинцами. В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты 6 современных жилых комплексов общей площадью порядка 150 тыс. кв. м.