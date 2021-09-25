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Архангельская область может стать центром "Игр будущего-2023"

Подведены итоги первого этапа заявочной кампании по выбору города-организатора Международного Чемпионата по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего-2023». Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Архангельская область вошла в список 19 регионов, претендующих на проведение масштабного турнира.

– На сегодняшний день 40 регионов проявили интерес к проведению Чемпионата, и почти половина из них уже подтвердили свою готовность принять у себя «Игры будущего». География регионов обширная – от Калининграда до Камчатки, от Магадана до Севастополя. По предварительным оценкам в этих субъектах есть соответствующая инфраструктура. Впереди организаторам предстоит экспертно подойти к оценке каждой заявки, оценить потенциал территорий и сформировать шорт-лист городов, – отметил Дмитрий Чернышенко.

Помимо нашего региона, готовность к проведению «Игр будущего» подтвердили Челябинская, Тверская, Нижегородская, Оренбургская, Новосибирская, Калужская, Ростовская области, Республики Татарстан, Тыва и Удмуртская Республика, Красноярский, Приморский, Пермский, Краснодарский край, а также Москва, Санкт-Петербург, федеральная территория «Сириус» и Севастополь.

Преимуществом Архангельской области является уникальный подход. В этом уверен руководитель Архангельской региональной общественной организации «Федерация компьютерного спорта» Алексей Гусаков.

– Мы являемся уникальной Федерацией для России, потому что единственные обладаем бесплатными площадками для тренировок. За этот год мы открыли еще 4 площадки, на данный момент у нас их 6. В апреле мы откроем еще две площадки в Котласе и Коряжме, – рассказал Алексей Гусаков. – Мы развиваем киберспорт, именно как спорт, и у нас больше возможностей для регулярных тренировок.

 Кроме этого, Алексей Гусаков уверен, что проведение таких игр именно в областном центре или даже в Северодвинске поспособствует значительному росту всего компьютерного спорта в России и в Архангельской области.

 Город-организатор «Игр Будущего» будет объявлен в мае 2022 года на всемирном саммите Sport Accord в Екатеринбурге. Старт заявочной кампании по выбору города-организатора «Игр будущего – 2023» был дан 18 ноября этого года.

20 декабрь 11:22 | : Будни

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