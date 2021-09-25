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Коронавирус в Архангельской области: +305

О 305 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 461 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
90 архангелогородцев;
51 северодвинец (26 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
25 жителей Няндомского района;
17 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
14 – в Коношском районе;
по 12 – в Вилегодском округе и Онежском районе;
по 11 – в городах Мирном и Коряжме, а также в Вельском и Шенкурском районах;
10 – в Плесецком округе;
по 6 – в г. Котласе и Красноборском районе;
5 – в Устьянском районе;
по 3 – в Котласском и Ленском районах;
по 2 – в Каргопольском округе и Приморском районе;
по 1 – в Виноградовском округе, Холмогорском и Пинежском районах.

18 декабрь 16:08 | : Будни

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