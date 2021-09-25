Не сдается. 303 заражения COVID-19 в Архангельской области

Такую цифру назвали оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 475 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
91 архангелогородец;
55 северодвинцев (19 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
23 новых случая выявлено в Няндомском районе;
15 – в Вельском;
14 – в г. Котласе;
по 13 – в городах Мирном и Новодвинске;
11 – в Устьянском районе;
по 9 – в Коношском и Пинежском районах;
8 – в г. Коряжме;
по 6 – в Виноградовском округе, Онежском, Приморском и Холмогорском районах;
5 – в Каргопольском округе;
4 – в Красноборском районе;
по 3 – в Плесецком округе и Котласском районе;
2 – в Ленском районе;
1 – в Вилегодском округе.