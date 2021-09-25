Осужденные вельской колонии выйдут на свободу крутыми сисадминами

Исправительную колонию №14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) посетили представители регионального правительства.
На территории режимного учреждения состоялась рабочая встреча начальника ИК-14 Артура Акопяна с министром связи и информационных технологий Архангельской области Павлом Окладниковым и его заместителем Ильей Шелюком. На ней обсудили ряд моментов, которые касаются темы взаимодействия учреждения УИС с организациями, подведомственными министерству, по вопросу размещения заказов для их нужд на производстве ИК-14.
С целью знакомства с производимой продукцией делегация посетила цеха Центра трудовой адаптации осужденных. Особую заинтересованность приезжих гостей вызвали изготовление домов из минибруса и деятельность участка металлообработки. Начальник учреждения рассказал министру связи, что вся продукция может делаться с учетом требований заказчика. Павел Окладников предложил руководству колонии более детально обсудить вопросы по производству зданий для "Почты России" из минибруса с утеплением и по изготовлению винтовых свай для монтажа вышек связи, для этого необходимо предоставить в адрес министерства коммерческие предложения по ценовой политике.
Еще одной темой обсуждения стал вопрос о возможном бесплатном обучении осужденных по специальностям, связанным с цифровизацией информационных технологий. Под эгидой министерства связи и информационных технологий Архангельской области проходят курсы для населения, и этот опыт было предложено попробовать реализовать в местах лишения свободы при решении ряда организационных моментов.