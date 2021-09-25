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На остров Кего теперь можно попасть из Архангельска пешком по льду

Пешеходная ледовая переправа на остров Кего официально открывается 15 декабря с 13:00.

Протяженность участка через реку Северная Двина между о. Кего и створом Пур-Наволок составляет 2500 метров. Подрядчик ИП Матвеева в соответствии с техническим заданием выполнила весь комплекс работ, включая организацию освещения.

Лёд перед открытием традиционной пешеходной ледовой переправы в Октябрьском округе проверяли в течение нескольких дней.

- Два дня проводились замеры льда. Все показатели соответствуют нормативам. Сегодня на месте работала комиссия, которая официально открыла переправу. Она начнет функционировать с 13:00 15 декабря, соответственно, с этого дня перестает ходить буксир, - рассказал заместитель главы Октябрьского округа Димитрий Рубцов.

Напомним, проблема оторванности острова Кего от Большой земли в этот зимний период широко обсуждалась в СМИ федерального уровня… чуть ли не до президента дошла.

15 декабрь 12:59 | : Будни

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