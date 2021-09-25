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Коронавирус в Архангельской области: +317, - 378

0 317 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 378 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
 108 архангелогородцев;
39 жителей Вельского района;
38 новых случаев выявлено в Няндомском районе;
31 – в г. Северодвинске  (восемь из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
19 – в г. Котласе;
16 – в Красноборском районе;
14 – в Устьянском;
11 – в Виноградовском округе;
10 – в г. Новодвинске;
по 8 – в Приморском и Шенкурском районах;
5 – в Плесецком округе;
по 3 – в Каргопольском округе, а также в Пинежском и Холмогорском районах;
1 – в Мезенском районе.

 

14 декабрь 14:02 | : Будни

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