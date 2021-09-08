День белого медведя в "Русской Арктике"

Сегодня в России отмечается день медведя. В нашей стране обитает 7 разновидностей этого косматого хищника. Чаще всего встречаются бурый, гималайский и белый медведь. Национальный парк «Русская Арктика» с 2009 года занимается мониторингом белого медведя на северной оконечности Новой земли и архипелаге Земля Франца-Иосифа. На территории нацпарка находится единственная в западной части Арктики площадка мониторинга Баренцевоморской популяции белого медведя. С помощью спутникового мечения специалисты нацпарка «Русская Арктика» и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН получают сведения об ареалах обитания, характере перемещения, особенностях питания этого краснокнижного хищника.
В текущем году в рамках программ «Умка 2021», «Хозяин Арктики 2021» проекта фонда «Чистые моря», а также НК «Роснефть» в апреле, июне, августе-сентябре сотрудники ИПЭЭ РАН продолжили работы на территории нацпарка по изучению состояния белых медведей. Были отловлены и помечены 19 взрослых белых медведей обоих полов, на семерых самок были установлены ошейники со спутниковыми передатчиками.
- Результатами полевого сезона 2021 стали изученность распределения берлог белых медведей на острове Земля Александры, сведения о перемещении самок карско-баренцевоморской популяции от Шпицбергена до Северной Земли, новые данные о перемещении самок в летний период на севере Новой Земли, нахождение мест концентрации белых медведей на ЗФИ – говорит заместитель директора нацпарка «Русская Арктика» Иван Мизин.
Архипелаг ЗФИ наряду с островом Врангеля считается родильным домом белого медведя. Многочисленные острова архипелага, окруженные льдами даже в летние месяцы, большим количеством птичьих базаров, обилием тюленей и лежбищами моржей – идеальное место для обитания полярного хищника
- Изучение современного ареала популяции белого медведя, сбор информации о перемещениях животных в границах их географической популяции, анализ изменения местообитания в условиях современных глобальных изменений климата на территории национального парка «Русская Арктика» имеет долгосрочный характер. Только в динамике. Собирая ежегодные данные, зоологи могут сделать выводы по современному состоянию популяции – говорит директор нацпарка «Русская Арктика» Александр Кирилов.
В 2021 году на территории нацпарка «Русская Арктика» был снят документальный фильм режиссёра Максима Первакова «Медвежий угол». Съемки проводились на острове «Земля Александры» архипелага ЗФИ в тот период, когда там работали зоологи ИПЭЭ им. Северцова РАН.
(фото Николая Гернета)