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Главное новогоднее слово в России: от "QR-кода" до обсценной лексики

В номинации «Слово года» первое место по-прежнему у коронавируса. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне из всех округов страны назвали главное слово уходящего 2021 года.

18% россиян словом года назвали «коронавирус» (18%), на втором месте с вдвое меньшим числом голосов — «здоровье» (9%). Для 6% главные слова уходящего года — «вакцинация» или «прививка». Для 5% — «QR-код». По 2% опрошенных словом 2021 года считают такие слова, как «пандемия», «семья», «ревакцинация», «кризис». Среди других менее популярных вариантов — антиваксер, апокалипсис, дискриминация, «Спутник V», добро, жизнь, маска, надежда, неопределенность, ограничения, ответственность, перемены, штамм и проч.

Женщины почти вдвое чаще мужчин главным словом года называли «здоровье»: 11% против 6% соответственно. Мужчины же чаще уходящий год описывали «игрой слов с использованием местных идиоматических выражений» (8 и 2%).

За год число россиян, считающих «коронавирус» словом года, сократилось на 10 п. п. А вот «QR-код» и «ревакцинацию» в качестве главных слов года россияне называют впервые.

12 декабрь 08:35 | : Будни

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