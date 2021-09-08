Вплоть до изъятия. У поморов проверят оружие

На территории Архангельской области с 13 по 30 декабря 2021 года сотрудники Управления Росгвардии по Архангельской области проверят владельцев оружия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Сфера-Безопасность».
Во время рейдов по местам проживания граждан проверят условия хранения оружия. В организациях, осуществляющих хранение и использование гражданского и служебного оружия, а также в частных охранных предприятиях пройдут тематические инструктажи.
Сотрудники Росгвардии проведут с владельцами гражданского огнестрельного оружия профилактические беседы о недопустимости нарушения правил оборота оружия, принятии дополнительных мер к обеспечению его сохранности и соблюдении мер безопасности.
При выявлении нарушений все виновные лица будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В случае грубых нарушений будет решаться вопрос об изъятии оружия и патронов.