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Топ-3 ожиданий россиян от работы в 2022 году

Повышение зарплаты важнее карьерного роста. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob трудоустроенные россияне из всех округов страны рассказали, чего прежде всего ожидают от работы в наступающем году.

55% россиян ждут от 2022 года прежде всего повышения зарплаты, 33% надеются обрести в работе стабильность, 27% — адекватное руководство. Для 26% в новом году важен карьерный рост, для 19% — новые и интересные задачи. Улучшения условий труда ждут 16% трудящихся, изменения системы мотивации — 15%. Каждый одиннадцатый в новом году ждет признания своих заслуг (9%), снижения нагрузки — 6%. 4% хотят улучшить взаимоотношения в коллективе. 8% не надеются на какие-либо изменения в работе в будущем году.

Мужчины чуть чаще женщин ожидают в 2022 году карьерного роста: 27% против 25%. Для женщин же важнее адекватное руководство: 32% против 23% среди мужчин. Чаще остальных повышения зарплаты и новых интересных задач ожидают респонденты с доходом от 80 тыс. руб. (60 и 27% соответственно). О стабильности в работе чаще остальных говорили респонденты старше 35 лет (35%). 41% россиян в возрасте до 34 лет ждут в 2022 году карьерного роста.

11 декабрь 10:08 | : Будни

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