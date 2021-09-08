Помолиться с комфортом. Пилигрим-стоянка при Успенском храме обретает цивилизованный вид

Продолжается строительство пилигрим-стоянки возле Успенского храма в Патракеевке (Приморский район). Сейчас домики собирают в Боброво под Архангельском, как только откроется зимняя дорога до деревни Верховье, их перевезут и установят на постоянное место.
«Если изначально, когда задумывался проект, планировалось построить деревянные палатки, то в процессе у нас получаются настоящие мини-коттеджи, — рассказала инициатор создания паломнической стоянки Ольга Воронова. — В каждом домике два разных входа с разных сторон, каждая часть разделена еще на два уровня и рассчитана на четыре человека. Отапливаться коттеджи будут печками».
По словам Ольги, уже готов один жилой домик, сейчас строители изготавливают второй, а также собирают общую трапезную.
«Нам удалось дополнительно привлечь субсидию через конкурс целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования "Приморский муниципальный район". Откроется пилигрим-стоянка по плану — 16 января 2022 года. Впервые за последнее столетие будет совершена Божественная литургия в Успенском храме в зимний период. Эта старинная церковь восстанавливается силами прихода последние десять лет. Также планируем небольшой концерт и праздничное угощение», — продолжила Ольга Воронова.
Напомним, «Пилигрим-стоянка у Белого моря» — это уже седьмой совместный проект Центра развития туризма Приморского района и Приморского благочиния.
Все проекты превратились в постоянные паломнические маршруты — «Архангельский север особого назначения», «Пертоминск». «Грани истории, Зимний берег Белого моря», «Берегом Белого моря на родину капитанов в Патракеевку», «Ширша-направление», «Добровольцы Зимнего берега».
«Пилигрим-стоянка» будет принимать гостей в зимний и летний период. Планируется проведение на базе стоянки событийных мероприятий, размещение добровольцев. «Все средства, которые нам удастся получить за проживание групп, мы будем направлять на восстановление храмов Зимнего берега в деревнях Верховье, Кадь, Куя, Козлы», — заключила Ольга Воронова.
Патракеевка — это куст поселений на Зимнем берегу Белого моря, объединяющий старинные деревни Верховье, Кушкушару, Кадь, Кую и Козлы. Населенные пункты в основном расположены вдоль реки Мудьюги, в четырех километрах водного пути от Белого моря.
(по материалам Архангельской епархии)