Администрация Плесецкой исправительной колонии регулярно обращается к Богу

Сотрудники исправительной колонии №29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий район) собрались на богослужении, которое возглавил клирик Плесецкой епархии иеромонах Антоний (Ласточкин).
По словам отца Антония, молебны проходят в администрации колонии регулярно, и это улучшает атмосферу в коллективе.
«Люди, которые работают в исправительной системе, нуждаются в особой духовной поддержке, ведь им каждый день по долгу службы приходится противостоять серьезным вызовам, можно сказать, противостоять злу. Сотрудникам необходимо подкреплять свои душевные силы в молитве, чтобы силой Божией побеждать все искушения, — отметил иеромонах Антоний. — Благодарю начальника колонии Олега Владимировича Голева за то, что он мудро и ответственно подходит к вопросам духовного окормления коллектива и продолжает традицию взаимодействия с Церковью, которая зародилась много лет назад».
Напомним, что в ИК-29 существует крепкая церковная община осужденных, иеромонах Антоний окормляет ее много лет. Он не реже чем раз в две недели совершает богослужения и общается с отбывающими наказание. В колонии есть библиотека религиозной литературы, в фонде которой более двух тысяч книг.
(по материалам Архангельской епархии)