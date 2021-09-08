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Дали по рукам: Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о реабилитации нацизма

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Архангельска. Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично).

По версии следствия, в мае 2020 г. обвиняемый с целью  циничного высмеивания идеи движения «Бессмертный полк» и реабилитации нацизма, используя персональный компьютер, оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте «Бессмертный полк онлайн» с подписанными вымышленными именами фотографиями семи военных преступников, в том числе главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны, противостоявшими немецко-фашистским захватчикам и их пособникам.

В результате совершения данных действий он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 мая – Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., публично распространил сведения, выражающие явное неуважение обществу о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества.

 Уголовное дело возбуждено на основании оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по области и расследовано следственным отделом по Ломоносовскому округу г. Архангельска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и НАО.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.

 

09 декабрь 11:24 | : Будни

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