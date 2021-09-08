«РВК-Архангельск» продолжает реконструкцию ЦОСК в Северном округе

«РВК-Архангельск» завершил первый этап модернизации вторичного отстойника на центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК). Реконструкция важнейшего узла системы очистки стоков, аварийное состояние которого было выявлено в ходе обследования ЦОСК летом 2021 года, была выделена в приоритет при подготовке объекта к работе в осенне-зимний период. В рамках инвестпрограммы предприятия на эти цели было направлено более 25 млн рублей.
«После передачи ЦОСК на баланс РВК-Архангельск в рамках подписанного летом концессионного соглашения, мы наметили первоочередные меры по реконструкции оборудования. Прежде всего, необходимо было отремонтировать третий вторичный отстойник. Для этого была привлечена подрядная организация, специалисты которой обладают необходимыми компетенциями и имеют опыт аналогичных работ на промышленных объектах Поморья», — рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.
На первом этапе был осуществлен демонтаж старого оборудования на вторичном отстойнике, проведен ремонт стен 40-метровой чаши с нанесением специального состава. Специалисты смонтировали арматурный каркас днища, который залили прочным бетоном на глубину до 15 см. После этого была проведена гидроизоляция всех элементов отстойника.
«На сегодняшний день все строительно-монтажные работы завершены. До конца декабря будет выполнен второй этап модернизации — установлено новое оборудование: илосос и лотки. Эта чаша вторичного отстойника является последней ступенью очистки стоков. Ее ремонт повысит надежность всего комплекса центральных очистных сооружений канализации, позволит улучшить параметры очищаемой воды, и как конечный результат — позитивно отразится на экологическом ландшафте Архангельска», — отметил Александр Бараев.
Напомним, благодаря концессионному соглашению в отношении городских ЦОСК, на первом этапе будет обновлено 15 существующих объектов, а также построены система ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, узел химической дефосфотации и система возврата очищенных сточных вод для технологического водоснабжения.