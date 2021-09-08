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Искать, закупать, готовить. Три нелюбимых дела россиян под Новый год

Готовить перед Новым годом чаще не любят женщины, закупать продукты — мужчины, а поиск подарков — одинаково раздражающие занятие в подготовке к празднику у представителей обоих полов. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне из всех округов страны рассказали, что больше всего нервирует их в подготовке к празднованию Нового года.

Каждый одиннадцатый россиянин признался, что поиск подарков — самое нелюбимое занятие в подготовке к Новому году. По 8% респондентов раздражает закупка продуктов и приготовление праздничных блюд. Предпраздничная уборка и перемывание столовых сервизов нервируют 7% опрошенных. Предновогодняя суета и спешка раздражают 4% россиян, еще 4% возмущаются большими тратами. Лишь 1% респондентов не нравится в подготовке к новому году украшение жилья и елки. Среди других нервирующих дел и обязанностей перед Новым годом россияне отмечали само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение и выбор гостей, необходимость поздравлять коллег, клиентов, заказчиков и руководство, согласование культурной программы, выбор алкоголя и т.д.

Женщины чаще мужчин называли «вахту у плиты» одним из самых раздражающих дел в подготовке к празднованию Нового года: 10% против 6% соответственно. Мужчины таким занятием чуть чаще называли закупку продуктов: 9% против 7% у женщин. Поиск подарков — одинаково раздражает перед Новым годом и женщин, и мужчин (по 9%).

44% россиян считают любые предновогодние хлопоты приятными, причем мужчины придерживаются подобной точки зрения чаще женщин (46 и 43% соответственно).

09 декабрь 07:06 | : Будни

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