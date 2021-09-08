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Следить за архангельскими неряхами и вандалами будет система видеонаблюдения

К обустройству павильонов круглосуточной системой видеофиксации приступила компания «Факел», владеющая сетью остановок в центре города. На этот шаг рекламщики пошли после всплеска уличного вандализма минувшей осенью.

 

Проект нацелен не только на обеспечение сохранности имущества рекламного агентства, но и профилактику правопорядка в целом.

 

Первая неделя показала, что есть горожане, который пакет с бытовым мусором несут из дома не в контейнер, а на остановку. Кидают его в урну – пару таких граждан, и урна переполнена. Если камера будет фиксировать, что один и тот же человек регулярно так поступает, видео будет размещаться в соцсетах. Город должен знать своих «героев» в лицо.

 

Установленные камеры на остановках по ул. Воскресенской вблизи Новгородского проспекта записывают круглые сутки: фиксируют происходящее на остановке, проезжей части и пешеходных переходах. В случае необходимости «Факел» готов предоставлять записи правоохранительным органам. При этом изображение максимально четкое – хорошо видны лица людей, номера машин.

 

- Главная наша задача – предотвратить факты повреждения павильонов ожидания. Надеемся, что наличие камер остановит желающих разбить стекла, написать граффити, наклеить объявления. Но мы готовы содействовать профилактике правонарушений на улицах города в целом, - отметил директор АНР «Факел» Сергей Долгобородов.

 

По результатам работы камер на двух павильонах будет принято решение о продолжении проекта.  

08 декабрь 12:25 | : Будни

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