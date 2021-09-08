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Архангельское УФСИН поговорило с общественностью по душам

Традиционный "Прямой разговор"  с членами Общественных наблюдательных комиссий,  осуществляющих общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания состоялся в Федеральной службе исполнения наказаний. В УФСИН России по Архангельской области в этом мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности начальника областного Управления Сергей Бондарь и председатель региональной ОНК  Сергей Антуфьев.

Такой формат общения между руководством уголовно-исполнительной системы России  и общественниками становится традиционным,  подобная встреча уже прошла в пятый раз. Данное мероприятие  всегда организуется  при активной поддержке Общественной палаты Российской Федерации. На совещании, проходящем в режиме видеоконференцсвязи, присутствовали руководство и ряд начальников структурных подразделений центрального аппарата ФСИН России, руководители территориальных органов УИС, представители Общественной палаты РФ, а также члены ОНК всех регионов. С приветственным словом к собравшимся обратился  директор ФСИН России Аркадий Гостев. Он выразил надежду, что взаимоотношения ФСИН России и институтов гражданского общества будут оставаться на открытого, честного и полезного диалога, который дает компромиссы для решения многих насущных проблем.

В ходе "Прямого разговора" представители региональных общественных наблюдательных комиссий смогли задать вопросы руководству ФСИН по тем проблемам, которые считают значимыми, а также получить ответы от начальников территориальных управлений ФСИН, руководителей профильных управлений центрального аппарата и самого ведомства.  На мероприятии всегда поднимаются наиболее актуальные вопросы  и представители ОНК вместе с сотрудниками ФСИН России  стараются  найти необходимые решения для них.

На этот раз разговор длился  на протяжении почти трех часов.  Члены ОНК на местах в рамках "Прямого разговора"  обратили внимание на темы, касающиеся расширения стола заказов для лиц, отбывающих наказание,  строительства новых исправительных колоний и следственных изоляторов,  решения проблемы с переполнением режимных учреждений, комплектования медицинских частей  узкими специалистами и развития телемедицины в ИУ, коммунально-бытовых условий содержания осужденных-инвалидов, порядка обращения граждан. На все  заданные вопросы были получены ответы.    

В УФСИН России по Архангельской области  с региональной Общественной наблюдательной комиссией выстроен конструктивный диалог. В ходе посещений подразделений уголовно-исполнительной системы Поморья члены ОНК обращают внимание на важные аспекты жизнедеятельности учреждений, дают рекомендации, большинство из которых выполняются в ходе визита.

- Мы – общественники, мы являемся третьей стороной в вопросе исполнения наказаний. Рассматривая любое обращение, мы всегда выслушиваем не только осужденных или их родных, но и сотрудников УИС. Только так можно получить объективную картину. Мы стремимся к партнерским отношениям с представителями УФСИН, чтобы деятельность подразделений осуществлялась под нашим контролем максимально эффективно, - прокомментировал председатель Общественной наблюдательной комиссии Архангельской области Сергей Антуфьев.

08 декабрь 12:16 | : Будни

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