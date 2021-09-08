"Желаю здравия!". Архангельский священник о высших смыслах воинской службы

Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов поучаствовал в торжественном построении и митинге зенитно-ракетного полка в Северодвинске.
В этот день вновь прибывшее пополнение приняло военную присягу.
Отец Антоний поздравил воинов от имени митрополита Корнилия и духовенства епархии: «Желаю вам духовного и телесного здравия. Военная присяга разделяет жизнь мужчины на два этапа, из которых со второго начинается личная ответственность за защиту Отечества. Пусть будет мир в ваших семьях, а весточки, которые приходят из дома, будут только добрыми и согревают теплом».
Военная присяга — торжественное обещание, клятва, которую дает гражданин, вступающий в ряды Вооруженных сил. Принимая присягу, он берет на себя высокие обязательства. Они составляют смысл военной службы:
«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».
Как сообщается на сайте Минобороны, текст Военной присяги утвержден Федеральным законом 1998 года «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ» от 11 февраля 1993 г. Однако не только слова, но и атрибутика имеют большое значение: военнослужащий, впервые поступивший на военную службу, дает военную клятву перед Государственным флагом России и Боевым Знаменем воинской части.
Приведение к присяге проводится по прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной службы после начальной военной подготовки, срок которой не должен превышать двух месяцев.
До приведения к Военной присяге:
• военнослужащий не может привлекаться к выполнению боевых задач, а также задач при введении режима чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов;
• за военнослужащим не могут закрепляться оружие и военная техника;
• на военнослужащего не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.
День приведения к Военной присяге является праздничным днем для воинской части. На торжественное принятие присяги могут приехать родные и близкие солдат.
В военном билете и учетно-послужной карточке военнослужащего делается отметка: «К Военной присяге приведен (число, месяц, год)».
История зенитного ракетного ордена Красной звезды полка (в/ч 92485) началась в мае 1949 года. Тогда власти страны решили сформировать для защиты Северодвинска кадровый 807-й зенитный артиллерийский полк. Боевой путь полк начал летом 1950 года с выполнения стрельб на Яграх. Отстрелявшись на «отлично», зенитчики заступили на боевое дежурство, которое несут по сей день. Полк состоит из шести огневых дивизионов.
(по материалам Архангельской епархии)