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В суточной заражаемости COVID-19 лидирует Большой Архангельск

О 347 новых заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 415 человек.

В числе заболевших:

81 архангелогородец;
49 новодвинцев;
42 северодвинца (14 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 39 новых случаев выявлено в Вельском и Няндомском районах;
28 – в г. Котласе;
16 – в Виноградовском округе;
8 – в Плесецком;
7 – в Мезенском районе;
по 6 – в Шенкурском и Устьянском районах;
по 5 – в Каргопольском округе, а также в Пинежском и Красноборском районах;
по 4 – в г. Мирном и Котласском районе;
2 – в Лешуконском районе;
1 – в Холмогорском.

 

07 декабрь 15:34 | : Будни

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