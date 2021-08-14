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Архангельск предновогодний: ярмарочная торговля развернется с 25 декабря

Новогодняя ярмарочная торговля с 25 декабря будет организована на пр. Чумбарова-Лучинского у центрального универмага, на площади Ленина у главной ёлки и на площади Мира – вблизи горки для катаний.

Основная тема новогоднего оформления – «Пряничная зима» - найдет свое отражение и в дизайне ярмарочных домиков.

- За год архангелогородцы соскучились по атмосфере праздника, и нам есть чем их порадовать. Наш город ждет красивое новогоднее оформление, много новых, современных декораций, организация торговли и точек питания. Мы приложим все усилия, чтобы горожанам и гостям Архангельска было интересно гулять в дни новогодних каникул, - отметил глава города Дмитрий Морев.

Планируется, что ярмарочные домики с сувенирами и северными козулями, а также передвижные точки продажи горячих напитков и выпечки будут открыты с 25 декабря по 8 января с 13 до 19 часов.

 

07 декабрь 14:44 | : Будни

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