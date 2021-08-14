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"Денег нет 10 дней бухать". Кому новогодние каникулы не в радость?

Пандемия коронавируса наложила отпечаток на отношение россиян к многочисленным праздничным дням в начале января: в этом году тех, кто одобряет 10-дневные каникулы, меньше, чем когда-либо. Вероятно, сказывается переизбыток выходных в течение года (россияне уже уходили на каникулы в мае и ноябре), а также сложности с планированием интересного досуга в условиях ограничений. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Новогодние каникулы в наступающем 2022 году продлятся 10 дней — с 31 декабря по 9 января включительно. Практически каждый второй россиянин (49%) относится к столь продолжительному отдыху положительно. Напротив, по мнению 17% опрошенных, длинные новогодние каникулы давно пора сократить. «Зачем так много выходных, если без QR-кода не сходишь даже на елку с детьми?»; «Денег нет, чтобы 10 дней отдыхать»; «Поощряют алкоголизм», — аргументируют россияне свою позицию. Каждому четвертому (25%) все равно, как долго будут продолжаться новогодние каникулы: «Я в любом случае буду работать»; «Надоело все, если честно».

Положительное отношение к праздничной январской декаде в большей степени свойственно женщинам (54% против 45% среди мужчин) и россиян моложе 34 лет (53%). Недовольны длительными всенародными гуляниями чаще всего опрошенные старше 45 лет: 23% из них убеждены, что новогодние каникулы необходимо сократить.

В этом году тех, кто одобряет продолжительные выходные, меньше, чем за весь период аналогичных исследований SuperJob: вероятно, сказывается то, что в 2021 году из-за напряженной эпидемиологической обстановки дважды объявлялись нерабочие дни. Не способствует планированию интересного досуга и введение QR-кодов в некоторых регионах страны.

07 декабрь 14:04 | : Будни

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