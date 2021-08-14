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Опять 365. Свежие данные по COVID-19 в Архангельской области

О 365 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 256 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
94 северодвинца (29 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
71 архангелогородец;
48 жителей г. Котласа;
46 новых случаев выявлено в г. Новодвинске;
21 – в Устьянском районе;
18 – в Няндомском;
15 – в Пинежском;
11 – в Коношском;
9 – в г. Коряжме;
6 – в Каргопольском округе;
по 5 – в Котласском и Холмогорском районах;
по 4 – в г. Мирном и Вилегодском округе;
по 3 – в Лешуконском и Приморском районах;
по 1 – в Верхнетоемском округе и Мезенском районе.

 

05 декабрь 13:16 | : Будни

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