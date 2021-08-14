Три коронавируса завезли из Египта в Поморье за последние сутки

О 367 новых случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 387 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
94 архангелогородца;
по 38 новых случаев выявлено в г. Северодвинске (четверо из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и в Плесецком округе;
27 – в Вельском районе;
21 – в Коношском;
20 – в г. Котласе;
18 – в Устьянском районе;
15 – в Онежском;
13 – в г. Новодвинске;
12 – в Красноборском районе;
по 10 – в г. Мирном и Шенкурском районе;
по 9 – в Виноградовском округе, Котласском и Няндомском районах;
6 – в Приморском районе;
по 4 – в г. Коряжме, Верхнетоемском округе и Мезенском районе;
2 – в Вилегодском округе;
1 – в Каргопольском.
Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездки в Египет.