Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

10% российских начальников проявляют агрессию к подчиненным

Мужчины чаще женщин считают, что начальник кричит на них просто так, а женщины чаще видят причиной повышения голоса собственные ошибки и невыполнение плана. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

6 из 10 россиян сообщили, что руководитель никогда не повышает на них голос. 4 из 10 признаются, что им приходилось участвовать в разговорах на повышенных тонах: 10% слышат крик руководства часто, а 30% — лишь иногда.

По мнению россиян, самая распространенная причина для крика в офисе — это стресс и плохое настроение начальства: 21% россиян, на которых повышает голос руководитель, сообщили, что в последний раз он делал это именно потому, что был не в духе. 11% рассказали, что шеф кричал на них без причины, по 9% признались, что поводом стала допущенная ими ошибка и несогласие с руководителем в споре. По мнению 7% опрошенных, начальник разговаривает с ними на повышенных тонах потому, что ему в принципе свойственна такая манера общения. В 5% случаев причиной повышения голоса в последний раз стало невыполнение сотрудниками плана. По 3% опрошенных сообщили, что руководитель кричал на них из-за вопроса или просьбы, недопонимания, отказа выполнять чужую работу. О том, что разговор на повышенных тонах состоялся из-за ухода работника на больничный, рассказали 2% респондентов. Столько же видят причину крика в том, что руководителю не понравилось, как сделана работа. Каждый десятый рассказал о других поводах: отказ вакцинироваться от COVID-19, пропущенный звонок в выходные дни, перерасход рабочих материалов и т.д.

Мужчины чаще, чем женщины, считают, что в последний раз руководитель кричал на них без причины. Тех же, кто признает, что начальник повысил голос из-за допущенной ими ошибки, невыполнения плана и особой манеры общения, больше среди женщин.

Как справляются со стрессом россияне после разговора на повышенных тонах с шефом? Чаще всего — просто абстрагируются и стараются не обращать внимания (48%). 7% опрошенных обычно молчат, а 5%, напротив, — тоже повышают голос. Пьют успокоительное 4% респондентов, чай или кофе — 3%. Курят, глубоко дышат, медитируют или идут в спортзал — также по 3%. 2% берут себя в руки и продолжают работать. Еще 2% подбирают аргументы в свою защиту, выходят на улицу подышать или заедают стресс. О других способах справиться с нервами рассказали 14% россиян: они пишут жалобы вышестоящему начальству, улыбаются в ответ, слушают музыку, плачут, рисуют, считают до десяти, думают о зарплате и семье, выговариваются родным и друзьям.

Абстрагируются от вербальной агрессии руководителя, кричат на него в ответ и уходят курить чаще мужчины, чем женщины. Представительницы прекрасной половины человечества чаще выбирают другие тактики: молчать, пить успокоительное или выполнять дыхательную гимнастику.

04 декабрь 07:31 | : Будни

Главные новости


А вы хотели бы жить в Валдушках? Репортаж из забытой властью деревни Приморского района
Кто сказал, что скучно?! Документальное кино на V Arctic Open

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (60)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20