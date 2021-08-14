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368 новых заболевших COVID-19 в Архангельской области

О 368 инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки сообщает региональный оперштаб.

Выздоровели за тот же период 222 человека.

В числе заболевших:

  • 114 архангелогородцев; 
  • 44 северодвинца (17 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 27 жителей Коряжмы; 
  • 26 новых случаев выявлено в Новодвинске; 
  • 19 – в Красноборском районе; 
  • по 17 – в Вельском, Няндомском и Устьянском районах; 
  • 16 – в Котласе; 
  • 15 – в Приморском районе; 
  • по 9 – в Котласе и Каргопольском округе; 
  • 8 – в Холмогорском районе; 
  • по 6 – в Мирном, а также в Онежском и Пинежском районах; 
  • по 3 – в Верхнетоемском и Плесецком округах; 
  • по 2 – в Вилегодском округе и Коношском районе; 
  • 1 – в Мезенском районе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Санкт-Петербург.  

03 декабрь 13:35 | : Будни

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