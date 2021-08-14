368 новых заболевших COVID-19 в Архангельской области

О 368 инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки сообщает региональный оперштаб.
Выздоровели за тот же период 222 человека.
В числе заболевших:
- 114 архангелогородцев;
- 44 северодвинца (17 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 27 жителей Коряжмы;
- 26 новых случаев выявлено в Новодвинске;
- 19 – в Красноборском районе;
- по 17 – в Вельском, Няндомском и Устьянском районах;
- 16 – в Котласе;
- 15 – в Приморском районе;
- по 9 – в Котласе и Каргопольском округе;
- 8 – в Холмогорском районе;
- по 6 – в Мирном, а также в Онежском и Пинежском районах;
- по 3 – в Верхнетоемском и Плесецком округах;
- по 2 – в Вилегодском округе и Коношском районе;
- 1 – в Мезенском районе.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Санкт-Петербург.