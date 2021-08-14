Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье COVI-19 залетает из экзотических мест отдыха

О 369 новых случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 431 человек.

География заболеваемости:

118 архангелогородцев;
45 северодвинцев (22 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
33 жителя г. Котласа;
23 новых случая выявлено в Вельском районе;
по 20 – в Коношском и Пинежском;
16 – в Вилегодском округе;
13 – в Онежском районе;
12 – в Плесецком округе;
11 – в Ленском районе;
10 – в Устьянском;
по 7 – в г. Мирном и Каргопольском округе;
по 6 – в Шенкурском, Мезенском и Красноборском районах;
4 – в Котласском районе;
3 – в Приморском (один из заболевших – житель Соловецких островов);
2 – в г. Новодвинске;
по 1 – Верхнетоемском и Виноградовском округах, а также в Няндомском и Холмогорском районах.

Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Бразилию и Доминиканскую Республику (не Чиркова).  

02 декабрь 13:41 | : Будни

Главные новости


А вы хотели бы жить в Валдушках? Репортаж из забытой властью деревни Приморского района
Кто сказал, что скучно?! Документальное кино на V Arctic Open

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (39)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20