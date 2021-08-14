В Поморье COVI-19 залетает из экзотических мест отдыха

О 369 новых случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 431 человек.
География заболеваемости:
118 архангелогородцев;
45 северодвинцев (22 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
33 жителя г. Котласа;
23 новых случая выявлено в Вельском районе;
по 20 – в Коношском и Пинежском;
16 – в Вилегодском округе;
13 – в Онежском районе;
12 – в Плесецком округе;
11 – в Ленском районе;
10 – в Устьянском;
по 7 – в г. Мирном и Каргопольском округе;
по 6 – в Шенкурском, Мезенском и Красноборском районах;
4 – в Котласском районе;
3 – в Приморском (один из заболевших – житель Соловецких островов);
2 – в г. Новодвинске;
по 1 – Верхнетоемском и Виноградовском округах, а также в Няндомском и Холмогорском районах.
Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Бразилию и Доминиканскую Республику (не Чиркова).