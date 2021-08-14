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Действует! Кривая коронавируса в Поморье неуклонно идет вниз

О 367 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 655 человек.

Среди новых заболевших:
146 архангелогородцев;
61 северодвинец (18 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
30 жителей г. Котласа;
29 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
20 – в Вельском районе;
14 – в Холмогорском;
12 – в Котласском;
по 8 – в Мезенском и Устьянском районах;
7 – в г. Мирном;
6 – в Приморском районе;
5 – в Каргопольском округе;
по 3 – в г. Новодвинске, Верхнетоемском округе, Коношском и Няндомском районах;
по 2 – в Красноборском, Шенкурском и Онежском районах;
по 1 – в Виноградовском и Плесецком округах, а также в Пинежском районе.  

01 декабрь 13:06 | : Будни

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