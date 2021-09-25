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"Шукшину к ответу!". В Telegram появился канал по борьбе с антиваксерами

В мессенджере «Telegram» появился канал под названием «Мракоборец | Борцы с антиваксерами». Авторы позиционируют сообщество в качестве социального проекта, цель которого – опровержение псевдонаучных утверждений о вреде вакцинации.

Анонимные активисты разоблачают антипривочников и призывают жаловаться на них в соцсетях. Также авторы канала приводят высказывания известных людей, — блогеров, актеров, музыкантов, медиков — основанные на теориях заговора и некорректных сравнениях. Так, кандидат медицинских наук Михаил Сватковский уподобил медиков, которые занимаются вакцинацией, нацистскому врачу Герте Оберхойзер, ставившей эксперименты над людьми.

Для того, чтобы бороться с противниками вакцинации, энтузиасты разработали целую схему. По плану необходимо найти в соцсетях аккаунты антипрививочников и пожаловаться на них. В качестве причин «Мракоборцы» указывают обман и введение в заблуждение. Наряду с разоблачительными новостями в сообществе публикуется актуальная информация из мира науки. Авторы уверены, что таким образом они отвлекут своих подписчиков от «мракобесия».

Хотя группа появилась совсем недавно, канал «Мракоборцы» уже продемонстрировал первые результаты. Например, энтузиасты приписывают себе введение ограничений на подписку на аккаунт актрисы Марии Шукшиной в инстаграме. Также активисты заблокировали «Яндекс-Диск» актрисы, куда она загружала круглые столы с разного рода «экспертами».

Напомним, что знаменитость опубликовала ответ на открытое письмо антиваксерам от врачей, после этого инстаграм стал предупреждать всех желающих подписаться на актрису о ложной информации, которая якобы появляется на её странице. Ранее «Мракоборцы» открыто призывали «банить нещадно» аккаунт актрисы.

30 ноябрь 12:30 | : Будни

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