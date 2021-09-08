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Жители СЗФО больше любят начальство, чем свою зарплату

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди работающих соискателей из СЗФО и выяснила, какие параметры на текущем работы (зарплата, коллектив и т. д.) их устраивают больше, а какие – меньше. 

Больше всего на нынешней работе жители СЗФО удовлетворены своим коллективом – сразу 51% отметили, что коллеги их вполне устраивают (остальных – нет). Кроме того, 43% признались, что довольны своими рабочими обязанностями, а 32% говорят, что их вполне устраивает их руководство, 30% удовлетворены самой компанией, в которой работают.

Своей заработной платой при этом довольны лишь 29% жителей СЗФО, остальные нет. Для сравнения: в целом по России зарплатой удовлетворены 32%, остальные – нет.

Также 17% работников из СЗФО сообщили, что их на нынешней работе не устраивает вообще ничего.

Напомним, ранее опрос показал, что 59% работающих россиян и в том числе жителей СЗФО, которые уволились с работы в 3 квартале 2021 года, сделали это исключительно по собственному желанию – так как были не удовлетворены уровнем зарплаты, атмосферой в коллективе, руководством и прочим. По причине сокращения штата компании без работы остались 7% прошедших опрос, из-за реорганизации компании – 10%, из-за невыполнения плана были уволены 1%, из-за нарушения трудовой дисциплины – 1%.

 

30 ноябрь 08:37 | : Будни

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