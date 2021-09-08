+387. Коронавирус в Архангельской области дал задний ход

О 387 зараженных сообщил в ежедневном отчете оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровело 112 человек.
Среди новых заболевших:
109 архангелогородцев;
70 северодвинцев;
35 жителей Няндомского района;
31 новый случай выявлен в г. Коряжме;
30 – в Красноборском районе;
22 – в Плесецком округе;
21 – в г. Новодвинске;
20 – в Устьянском районе;
10 – в Вельском;
по 8 – в Шенкурском и Коношском районах;
по 4 – в г. Мирном, а также в Онежском и Котласском районах;
по 3 – Каргопольском округе и Приморском районе;
по 2 – в Мезенском и Холмогорском районах;
1 – в г. Котласе.