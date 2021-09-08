COVID-19 в Поморье упал ниже 400 заражений в сутки

О 399 новых случаях сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 474 человека.
Среди новых заболевших:
104 архангелогородца;
56 северодвинцев (20 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
42 жителя г. Котласа;
24 жителя Няндомского района;
21 новый случай выявлен в г. Коряжме;
20 – в Плесецком округе;
19 – в Холмогорском районе;
18 – в Пинежском;
17 – в Вельском;
16 – в Устьянском;
12 – в Верхнетоемском округе;
по 11 – в г. Новодвинске и Коношском районе;
8 – в г. Мирном;
7 – в Вилегодском округе;
5 – в Красноборском районе;
4 – в Каргопольском округе;
3 – в Котласском районе;
1 – в Виноградовском округе.