Дмитрий Морев: "Благодарим наших мам!"

В России День матери учреждён в 1998 году. Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Глава Архангельска Дмитрий Морев поздравляет горожан:
- День матери – теплый, трогательный, душевный праздник, очень важный для каждого из нас. Именно мамы дают нам возможность увидеть мир, учат истинным ценностям жизни, радуются нашим успехам и готовы поддержать в сложных ситуациях. Мамина искренняя и оберегающая любовь – символ всего лучшего, что есть в нашем мире. Вам удается гармонично сочетать воспитание детей с успешной работой. Мамы – самые активные общественники, идейные вдохновители и участники городских событий и мероприятий.
Для муниципалитета семейная политика является одним из важнейших приоритетов развития, а женщина-мать – главным ее объектом. От имени жителей города и от себя лично благодарю всех мам Архангельска за вклад в укрепление семейных ценностей, за воспитание достойных детей, за безграничное терпение, душевную щедрость и любовь! Пусть в ваших домах всегда живут радость и уют, пусть дети растут здоровыми и успешными, а близкие люди всегда будут для вас надёжной опорой в жизни! Добра, мира и стабильности вам и вашим семьям!